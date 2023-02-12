رئيس دار الأوبرا: تطوير خطة واستراتيجية العمل للتوافق مع التوجهات الفنية العالمية

أكد رئيس دار الأوبرا الدكتور خالد داغر، أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وجهت بضرورة تطوير خطة واستراتيجية العمل بدار الأوبرا المصرية بما يتوافق مع التوجهات الفنية العالمية والمدخلات والتقنيات الحديثة التي يشهدها العالم.

وأشار داغر - في تصريح مع بداية توليه المسئولية - إلى أن دار الأوبرا تعد أحد أهم المنارات الثقافية في مصر والوطن العربي، موضحا الحرص على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى استمرار نجاح العروض وتطوير مستواها من خلال العمل على جذب المبدعين من مختلف أنحاء العالم وتقديم أشكال ومواد فنية جادة ومميزة إلى جانب تحديث تقنيات المسارح المختلفة التابعة حفاظا على المكانة الفنية الفريدة التي تحققت للأوبرا منذ افتتاحها.

كانت وزيرة الثقافة أصدرت قرارا بندب الدكتور خالد داغر أستاذ آلة التشيللو بقسم الوتريات بالمعهد العالي للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه للعمل رئيسا لدار الأوبرا المصرية لمدة عام خلفا للدكتور مجدي صابر الذي انتهت فترة انتدابه الخميس الماضي.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد داغر ينتمي لأسرة فنية عريقة فوالده عازف الكمان العالمي الراحل عبده داغر، والتحق بالمعهد العالي للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون وحصل على البكالوريوس عام 1992 ثم الماجستير في الفنون عام 2003 والدكتوراة عام 2007 ، شارك بالعزف مع أوركسترا القاهرة السيمفوني والعديد من فرق الأوركسترا العالمية ويعد من القلائل الذين يجمعون بين إتقان عزف الموسيقى الغربية والشرقية، ويعد أحد صناع الموسيقي التصويرية في الدراما والسينما بجانب بعض الألحان الموسيقية لمجموعة من المطربين ومثل مصر في العديد من المحافل الدولية كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة، و شغل منصب رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه وأشرف على الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا.