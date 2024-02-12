مرصد يمني: مقتل 3 أطفال نازحين بانفجار مخلفات الحرب جنوبي البلاد

أعلن المرصد اليمني للألغام، اليوم الإثنين، عن مقتل ثلاثة أطفال نازحين جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في محافظة لحج، جنوبي البلاد.

وقال المرصد في بيان، إن "ثلاثة أطفال نازحين قتلوا وأصيب طفلان آخران بجروح مختلفة، نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب في محيط مخيم المشقافة بمديرية تبن في محافظة لحج".

ويضم مخيم المشقافة، وفقاً للمرصد عشرات الأسر النازحة من محافظتي تعز والحديدة، "فيما يعاني النازحون في المخيم من ظروف قاسية كما تهدد حياتهم مقذوفات وأجسام من مخلفات الحرب".

وذكر المرصد اليمني للألغام، أنه لم يتم مسح وتطهير أجزاء واسعة من المنطقة حتى اليوم من الألغام ومخلفات الحرب.

وشهدت مناطق عدة في محافظة لحج معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية.

وكان آلاف المدنيين قد سقطوا بين قتلى وجرحى منذ العام 2015، جراء انفجار الألغام ومخلفات الحرب في عدة محافظات يمنية.

وتفيد تقارير حكومية وحقوقية، بأن عدد الألغام المزروعة في البلاد، وصلت لأكثر من مليوني لغم تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين، "مع رفض الحوثيين تسليم خرائط حقول الألغام المزروعة".

وتمكن مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام منذ نشأته في عام 2018 من نزع 431 ألفاً و838 لغمًا.