المستشار الألماني يحضر وضع حجر الأساس لمصنع ذخيرة جديد

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من المتوقع أن يحضر كل من المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس حفل وضع حجر الأساس لمصنع ذخيرة جديد اليوم الاثنين.

وستقوم شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة بإنتاج ذخيرة مدفعية في المصنع الجديد في بلدة أونتيرلوس الصغيرة شمال هانوفر.

وتعد أونتيرلوس بالفعل موقع إنتاج رئيسي لشركة راينميتال. ويجري فيه أيضا تصنيع مركبة المشاة القتالية بوما، من بين معدات أخرى.

وفتحت الحرب في أوكرانيا فصلا جديدا لراينميتال. ويتزايد الطلب على أسلحتها وأنظمتها للذخيرة في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى زيادة إنتاج الأسلحة من أجل أوكرانيا ولتجديد مخزوناتها.

واعترف الاتحاد الأوروبي مؤخرا بأنه لن يتمكن من تحقيق هدفه المتمثل في إرسال مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بحلول شهر مارس المقبل.

وبعد أيام قليلة من عبور القوات الروسية الحدود إلى أوكرانيا في فبراير 2022، تعهد شولتس بما أسماه "نقطة تحول" في سياسة الدفاع الألمانية.

وأعلن شولتس عن برنامج إعادة تسليح غير متكرر بقيمة 100 مليار يورو (107 مليار دولار أمريكي) لتحديث الجيش الألماني من أجل صالح الدفاع الوطني والجماعي للاتحاد الأوروبي. لكن الوتيرة البطيئة للتطوير تتعرض لانتقادات متزايدة.