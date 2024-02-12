استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا في سلسلة غارات للجيش الإسرائيلي في رفح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 70 فلسطينيا على الأقل جراء سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان لها، وصل نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "وصلت جثث القتلى أشلاء ممزقة، فيما وصل عدد كبير من الجرحى الذي تجاوز عددهم الـ160 مصاب، يعانون من بتر في الأطراف وحروق في مختلف أنحاء أجسادهم".



وقال صهيب الهمص مدير مستشفى الكويتي في رفح "إن الجيش الإسرائيلي تعمد استخدام "أسلحة محرمة دوليا" في هجومه على رفح".



وأضاف الهمص "الطاقم الطبي داخل مستشفى الكويتي لا يستطيع التعامل وعلاج مثل هذا العدد الكبير من الضحايا في رفح في ظل نقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية".



وبحسب الإذاعة العبرية الإسرائيلية، نفذت قوة من الجيش الإسرائيلي والشاباك الإسرائيلي بالتعاون مع سلاح الجو سلسلة غارات على رفح لمدة ساعة وكان الهدف استعادة أسيرين مسنين تم أسرهما من كيبوتس نير اسحاق القريب من رفح.



وقالت الاذاعة إن "القوات الإسرائيلية وصلت المبنى الذي يتواجد به الأسيرين وتم استعادتهما بعد اشتباكات مع عناصر حماس".



وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأنهم عاشوا ليلة مرعبة في ظل القصف الإسرائيلي وسماع دوي اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات من الجيش الإسرائيلي وعناصر مسلحة في المنطقة.



وقال شهود العيان في تصريحات منفصلة إن "الوضع في رفح أصبح كارثيا"، معربين عن خشيتهم من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في المدينة الحدودية مع مصر.



يُشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، خلف حتى الآن أكثر من 28 ألفا و176 شهيدا و67 ألفا و784 مصابا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويقوم الجيش الإسرائيلي بمنع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.



من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أن قواته هاجمت عددا من الأهداف في جنوبي قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي في منشور عبر تطبيق تلجرام إنه "نفذ سلسلة من الغارات على أهداف في منطقة الشابورة جنوب قطاع غزة".



وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "الضربات انتهت"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.



يشار إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين داخليا لجأوا إلى منطقة الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة، وتعتزم إسرائيل شن هجوم بري على رفح، وهو الأمر الذي واجه انتقادات دولية حادة.



وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للهجوم على رفح متجاهلا كل التحذيرات الدولية.



وقال: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس إذا بقيت أربع كتائب تابعة لحماس في رفح"، بحسب مكتبه.