صحة غزة: 700 ألف شخص طلب الرعاية الطبية بعد وقف إطلاق النار

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتعنت في تطبيق البروتوكول الإنساني وينتهك اتفاق وقف إطلاق النار، سواء عبر القتل أو منع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية إلى القطاع.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لشبكة «الجزيرة الإخبارية»، أن الاتفاق نص على إدخال ما يقارب 50 شاحنة يوميا من الوقود؛ لكن الاحتلال لم يتجاوز 15 شاحنة يوميا.

وأشار إلى انعكاس ذلك سلبا على عمل المنظومة الصحية في غزة، «كون الأعداد التي وصلت بلغت ما يقارب 700 ألف شخص بينهم مرضى بأمراض مزمنة».

وتابع: «خلال الساعات الماضية، كنا ننتظر وفاة العديد من الأطفال المصابين بأمراض الثلاسيميا والهيموفيليا، لولا مناشدتنا لأهالي غزة للتبرع بالدم لإنقاذ هؤلاء الأطفال الذين جاءوا من جنوب القطاع».

وأكد أن الاحتلال ما زال يمنع بشكل واضح إدخال المولدات الكهربائية التي تحتاجها المستشفيات، بالإضافة إلى منع إدخال الأدوية ومحطات الأكسجين ومحطات تحلية المياه.

ولفت إلى أن البروتوكول الإنساني يسمح لـ150 مريضا بالعلاج خارج غزة؛ لكن العدد الحالي لا يتجاوز 50 مريضا وكان أكثرها 53 حالة، لافتا إلى تعمد الاحتلال رفض بعض الحالات رغم موافقته على القوائم بواسطة منظمة الصحة العالمية.