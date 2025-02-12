ترامب يدعو إلى خفض الفائدة الأمريكية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بهدف زيادة الضغط على مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، في الوقت الذي يتحرك فيه ترامب لتطبيق الأجندة الاقتصادية لولايته الثانية وبخاصة فرض رسوم جمركية على كل الواردات الأمريكية وتمديد الإعفاءات الضريبية.

وقال ترامب، في منشور على منصة تواصل اجتماعي اليوم الأربعاء: "يجب خفض أسعار الفائدة، والذي يجب أن يمضي جنبا إلى جنب مع فرض الرسوم المقبلة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تصريح ترامب جاء قبل مثول جيرمي باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكية للإدلاء بشهادته بعد يوم واحد من شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ.

كما جاءت التصريحات قبل ساعة واحدة من صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاع التضخم خلال يناير إلى 3% سنويا مقابل 2.9% خلال الشهر السابق وبنسبة 0.5% شهريا.

وفي شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ أمس قال باول، إن مجلس الاحتياط يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية في ظل استمرار التضخم المرتفع وسوق الوظائف القوية، مضيفا أنه بعد خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي ومع "استمرار الاقتصاد قويا، لا نحتاج إلى التعجل في تعديل موقف سياستنا النقدية".