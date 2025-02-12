 أفريكوم: مقتل 14 من داعش في غارة جوية بشمال شرق الصومال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أفريكوم: مقتل 14 من داعش في غارة جوية بشمال شرق الصومال

مقديشو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 12:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 12:11 م

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، مقتل قيادات بارزة من تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية استهدفت المناطق الجبلية في محافظة بري بشمال شرق الصومال.

وقالت أفريكوم، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الأربعاء، إن الغارة الجوية شنتها بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية في الأول من الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل 14 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت أن من بين القتلى القيادي المسئول عن تجنيد المليشيات والجانب المالي، مؤكدة أن الضربة الجوية لم تسفر عن إصابة أو مقتل مدنيين.

وأشارت الوكالة، إلى أن إعلان أفريكوم يأتي بالتزامن مع تضاعف العمليات العسكرية التي تشنها وحدة مكافحة الإرهاب لولاية بونتلاند لاستهداف عناصر داعش الإرهابية في المناطق الجبلية بمحافظة بري.

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