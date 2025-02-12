إعلان حالة الطوارئ في جزيرة يونانية ثانية بسبب استمرار سلسلة زلازل

أعلنت السلطات حالة الطوارئ في جزيرة يونانية ثانية، اليوم الأربعاء، فيما تواصل سلسلة من الزلازل هز المنطقة الواقعة جنوب شرقي البلاد في بحر إيجة.

ويعقب الإجراء الطارئ الذي تم إعلانه في جزيرة أمورجوس قرارا مشابها متعلقا بجزيرة سانتوريني صدر في السابع من فبراير بعد تسجيل آلاف الهزات الأرضية غير المعتادة في المنطقة الواقعة أسفل البحر قرب الجزيرتين، فضلا عن جزيرتي إيوس وأنافي، وجميعا من المقاصد السياحية ذات الشعبية الكبيرة.

وأعرب العلماء عن أملهم في تراجع سلسلة الهزات الأرضية، لكن سلسلة من الزلازل التي تبلغ شدتها نحو خمس درجات على مقياس ريختر جددت مخاوفهم، كما لفت خبراء الزلازل أيضا إلى أن مركز الزلازل ينتقل بثبات إلى الشمال في اتجاه أمورجوس.

ومن المقرر أن يسهل إعلان حالة الطوارئ إرسال الموارد وخدمات الطوارئ بسرعة.

وذكرت لجنة إدارة الأزمات بجامعة أثينا في وقت سابق أن تم تسجيل إجمالي نحو 12 ألف زلزال شدتها أكبر من درجة على قياس ريختر منذ 26 يناير.