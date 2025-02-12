أكد وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أن مساندته لنيتس جراديشار، زميله في الأحمر أمر طبيعي، مُشيرًا إلى أنه تعلم مع الفريق اللعب من أجل الفوز.

وقال وسام أبو علي في تصريحات رسمية: "منذ اليوم الأول لي مع الأهلي تعودت على اللعب من أجل الفوز فقط.. سنكافح خلال الـ 90 دقيقة بكل مباراة ‏ورغم وجود فرق عالمية أشعر بأننا قادرون على تحقيق إنجاز جديد، وكل المنظومة تعمل من أجل تحقيق هذا الحلم.. لم يسبق لي ‏مواجهة ريال مدريد ولكني أتمنى أن يحدث ذلك من خلال النادي".

وأضاف المهاجم الفلسطيني: "الصفقات الجديدة؟ كلهم لاعبون مميزون ويمثلون إضافة حقيقية، ونالوا إعجاب الجماهير.. مصطفى ‏العش وجراديشار قدما أداءً مميزًا، وكذلك أشرف بن شرقي لاعب معروف".

وتابع: "وجود الصفقات الجديدة يطمئن أن هناك عناصر مميزة تساعد في ‏تعويض أي غياب، وجراديشار أسهم في الانتصارات، والمنافسة عمومًا جميعها تخدم الفريق، وهذا أمر تعودنا عليه داخل ‏النادي".

وأكمل: "أنا لاعب في الفريق وجزء منه.. مساندتي لنيتس جراديشار ومصطفى العش أمر طبيعي.. في أي وقت لا بد من مساندة من ‏يوجد في المباريات".

وأتم وسام أبو علي تصريحاته قائلًا: "ما تعلمته في الأهلي لا بد أن أعلمه للجميع.. تحدثت مع جراديشار وطلبت منه الاستمتاع باللعب واستغلال ‏الفرص، وكلنا فريق واحد وهدفنا واحد وهو الفوز لإسعاد الجماهير".