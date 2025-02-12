رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع مسئول أممي توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات في غزة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، مع وكيل الأمين العام، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) خورخي موريرا، تعزيز العمل المشترك، في سبيل تنفيذ خطة الحكومة للإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة الطارئة لاحتياجات أبناء قطاع غزة.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، الذي عُقد بمكتبه بمدينة رام الله، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، على أن الأولوية في التعافي المبكر، إلى جانب استمرار جهود الإغاثة، هي العمل على إزالة الركام وفتح الطرق، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير الطاقة المتجددة والإيواء المؤقت، وإصلاح المنازل المتضررة بشكل جزئي، واستعادة النشاط الاقتصادي وعودة عجلة الإنتاج.

من جانبه، أعرب موريرا، عن تقديم كل الإمكانيات المتاحة والتنسيق المستمر في سبيل تعزيز جهود الحكومة والآليات العملية في الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر، والتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، وبذل الجهود لتسريع إدخال الاحتياجات الطارئة والإيواء المؤقت من خيام وكرفانات.



