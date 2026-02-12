بيسكوف: موسكو تعول على الحوار البناء مع أمريكا بشأن حصار كوبا

رفض المتحدث باسم الكرملين، في حديثه مع الصحفيين اليوم الخميس، التعليق بشأن ما إذا كانت روسيا قد ترسل إمدادات نفط إلى كوبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "من المستحيل مناقشة هذه القضايا علنا في الوقت الحالي لأسباب واضحة."

وأكد بيسكوف أيضا أن موسكو لا ترغب في تصعيد الوضع مع الولايات المتحدة، قائلا: "على الأرجح، ما زلنا نعول على حوار بناء."

ووصلت سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية محملتان بالمساعدات الإنسانية إلى كوبا، اليوم الخميس، في الوقت الذي أدى فيه الحصار الأمريكي إلى تفاقم أزمة الطاقة في الجزيرة.

وجاء وصول السفينتين بعد أسبوعين من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو تزود كوبا بالنفط ، مما دفع هافانا في الأيام الأخيرة إلى ترشيد استخدام الطاقة.