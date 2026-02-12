أفادت الخارجية الجزائرية اليوم الخميس، بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر بعودة السفير الجزائري لدى النيجر إلى منصبه '"فورا".

وكشفت الخارجية الجزائرية، في بيان لها ان هذا القرار يأتي عقب عودة سفير النيجر المعتمد لدى الجزائر واستئناف مهامه، اليوم الخميس.

وأضاف ذات المصدر: "ومن شأن هذا الإجراء أن يسهم في بعث تقليد الحوار السياسي الثنائي على أعلى مستوى، واستئناف التعاون متعدد الأشكال الذي تم إطلاقه بين البلدين الشقيقين، وتجسيد مشاريع استراتيجية لفائدة الاندماج الإقليمي والقاري".

كانت الجزائر، استدعت سفيرها في نيامي، للتشاور، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، يوم 7 أبريل 2025، عقب سحب كل من النيجر وبوركينافاسو ومالي (دول اتحاد الساحل) لسفرائهم لديها، عقب اسقاط، الجيش الجزائري، مسيرة للجيش المالي اخترقت الأجواء الجزائرية، ليلة 31 مارس من العام الماضي.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كشف في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، السبت الماضي، أنه وجه دعوة رسمية لرئيس النيجر لزيارة الجزائر قريبا، تمهيدا لاستئناف العلاقات بين البلدين.