تراجع البورصات الآسيوية بعد تصريحات ترامب

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تراجعت بورصات الأوراق المالية في آسيا خلال تعاملات اليوم الخميس، في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخيبة للآمال بشأن كيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بمقدار 1003.82 نقطة أي بنسبة 5.12% إلى 18412.24 نقطة في ختام تعاملات الصباح. وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 5.55% في وقت سابق من التعاملات.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقات بمقدار 66.16 نقطة أي بنسبة 4.78% إلى 1318.96 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 3.74%، وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 3.61%، في حين تراجع مؤشر بورصة شنجهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 1.18%.

كان مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية قد تراجع بنسبة 4.89% في تعاملات أمس، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 5.86% أمس.

كانت تصريحات الرئيس ترامب قد تزامنت مع تزايد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار فيروس كورونا وباء عالميا.