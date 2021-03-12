 بولندا: الإصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من كورونا المستجد تشكل 40% - بوابة الشروق
الجمعة 12 مارس 2021 11:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

بولندا: الإصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من كورونا المستجد تشكل 40%

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 10:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 10:45 ص

صرح وزير الصحة البولندي آدم نيدزييلسكي بأن أعداد الإصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تشكل 40% تقريبا من إجمالي حالات الإصابة في البلاد.

وقال نيدزييلسكي - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الجمعة - "إن العامل الأساسي في تطور الجائحة هو انتشار السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس".

وأضاف وزير الصحة البولندي أن الأبحاث أظهرت أن السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس شكلت 5% من حالات الإصابة بالفيروس في بولندا في بداية شهر يناير المنصرم، وارتفعت هذه النسبة إلى 10% مع نهاية ذات الشهر، ثم واصلت الارتفاع إلى 25% مع نهاية شهر فبراير المنصرم.
يذكر أن نيدزييلسكي كان قد أعلن أمس الخميس حالة الإغلاق الجزئية في محافظتين إضافيتين بدءا من 15 مارس الجاري، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك