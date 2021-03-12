وكيل صحة قنا: حريق مستشفى العزل بقفط محدود ولم يسفر عن إصابات

أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، الدكتور راجي تاوضروس، أن الحريق الذي نشب، اليوم الجمعة، بمستشفى قفط التعليمي المخصصة لعزل مصابي فيرس كورونا، لم يسفر عن أية إصابات بشرية، وأن الحريق وقع بغرف تخص أطقم التمريض.

وأشار تاوضروس، إلى أن الحريق كان محدودا بغرف الطابق الخامس بالمستشفى وتم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، موضحا أن مصابي فيرس كورونا مخصص لهم الطوابق الثاني والثالث والرابع، ولم يصاب أي منهم بأذى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا أخطرت بنشوب حريق بمستشفى قفط التعليمي المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبانتقال قوات الحماية المدنية تم السيطرة عليه وتبين أنه حريق محدود بالطابق الخامس.

وانتقل وكيل وزارة الصحة بقنا، وعدد من القيادات بمديرية الصحة لمعاينة الحريق والوقوف على آخر التطورات وطمئن وكيل صحة قنا المواطنين.