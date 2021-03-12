الآثار تنظم دورة تدريبية بشارع المعز لدين الله الفاطمي

نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية، لعدد ٢٩ من العاملين بشارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة القاهرة التاريخية، من افراد امن مدني، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري العاملين بالقطاع السياحي في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.



ومن جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أنه تم تنظيم هذه الدورة التدريبية في إطار الخطة التدريبية للوزارة والتي يتم تنفيذها تحت مسمى برنامج "سفراء السياحة".



وتابعت "الذي يهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية".



وأضافت الدكتورة سها بهجت، أنه من خلال برنامج "سفراء السياحة" تم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بعدد من الأماكن الأثرية على مستوى الجمهورية منها الأقصر، ومنطقة آثار سقارة، وقلعة قايتباي، وقلعة صلاح الدين، ومتحف المركبات الملكية، قصر البارون، كما أنه من المقرر خلال الفترة القادمة تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية وباقي المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.