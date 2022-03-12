بيلاروسيا: ليس لدينا خطط للمشاركة في العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا

قال رئيس أركان الجيش في بيلاروسيا، فيكتور جوليفيتش، إن مينسك ليس لديها خطط للانضمام إلى العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها أرسلت خمس كتائب إلى حدودها لتحل محل القوات المتمركزة بالفعل هناك.

وأضاف في تصريحات صحفية: "أود أن أؤكد أن نقل القوات لا يرتبط بأي حال من الأحوال بأي استعداد، ولا سيما بمشاركة جنود بيلاروسيا في العملية العسكرية الخاصة على أراضي أوكرانيا"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

كانت بيلاروسيا بمثابة نقطة انطلاق للقوات والصواريخ والطائرات الروسية، لكنها لم تنشر قواتها في معركة نشطة.

وحذر مسؤول أمني أوكراني كبير، أمس الجمعة، بيلاروسيا من إرسال قوات إلى أوكرانيا وسط مخاوف من أن مينسك تخطط للانضمام إلى القوات المسلحة الروسية في غضون ساعات.

واتهمت أوكرانيا أمس طائرات روسية بإطلاق النار على قرى حدودية مع بيلاروسيا من المجال الجوي الأوكراني كذريعة لشن هجوم.

ووقعت الهجمات المزعومة بينما كان الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وفقا لمركز الدولة الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية.