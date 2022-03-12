الإسكندرية السينمائي يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته الـ 38

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته الثامنة والثلاثين، بدءًا من أول أبريل حتى بداية يوليو المقبل، وهي الدورة التي تقام في الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر المقبل.

وكشفت الناقدة مرفت عمر، نائب رئيس المهرجان، عن أن مسابقات المهرجان تتضمن أفلامًا من دول البحر المتوسط للقارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا، تتنوع بين الروائي والوثائقي الطويل والقصير، والتي جرى إنتاجها خلال العام الجاري والعام السابق فقط، إلى جانب مسابقة أفلام الطلبة ومسابقة السيناريو التي تحمل جوائزها اسم السيناريست الراحل ممدوح الليثي، الرئيس الأسبق لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

ونوهت نائب الرئيس إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان يشمل كل التفاصيل المتعلقة بشروط المشاركة من خلال الرابط التالي:

www.alexmcff.com

أما ما يتعلق بمسابقة السيناريو للأفلام الروائية الطويلة فسيتم استقبال الأعمال في مقر إدارة المهرجان الكائن في 9 شارع عرابي بوسط البلد عمارة الشماع الدور الثامن، بينما يتضمن موقع المهرجان الإلكتروني شروط وإجراءات المشاركة كافة.