وحدة سيليكون فالي في المملكة المتحدة تتواصل مع بنوك بشأن عملية إنقاذ

تواصلت وحدة بنك "سيليكون فالي" في المملكة المتحدة مع بنوك بينها "باركليز بي إل سي" بشأن عملية إنقاذ، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز، حيث تعمل الحكومة على حماية صناعات التكنولوجيا وعلوم الحياة في البلاد من أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ سنوات.

وقالت سكاي نقلا عن مصادر لم تحددها، إن أمام باركليز ولويدز بانكينج جروب 24 ساعة للتدخل، مضيفة أن فرصة تدخل أحدهما تبدو بعيدة. وأوضحت الشبكة أن "بنك لندن" مهتم أيضا بإبرام صفقة.

وحذرت شركات التكنولوجيا من أنها قد تضطر إلى تصفية أعمالها من دون دعم، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وقال مايكل مور، المدير العام لجمعية الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري البريطانية: "هذه مسألة ملحة، هناك حاجة إلى المساعدة بحلول الغد، ستكون هناك حاجة إلى دعم طويل الأجل لحماية المبتكرين ورجال الأعمال والممولين في المملكة المتحدة".

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية اليوم، أن من بين المتقدمين البارزين لإنقاذ الفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي الأمريكي، مشتريا من منطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل الحكومة البريطانية على احتواء الأضرار الناجمة عن انهيار البنك الأمريكي الذي يتركز نشاطه على القطاع التكنولوجي.

وقالت فاينانشيال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة بالعملية البريطانية، إن المشتري المحتمل هو شركة ثرية من المنطقة. وقال أحد المصادر إن الشركة يوجد مقرها في دولة الإمارات، وفقا لوكالة بلومبرج.

ونقلت فاينانشيال تايمز عن أحد المصادر قوله إن بنك سيليكون فالي كان لديه حوالي 7 مليارات جنيه إسترليني (8.42 مليار دولار) في شكل ودائع عندما اعتبره بنك إنجلترا المركزي غير قادر على سداد التزاماته المالية، يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لبلومبرج، رفضت هيئة التنظيم التحوطي البريطانية، والوحدة البريطانية لبنك سيليكون فالي، التعليق على تقرير الصحيفة.

ويعد هذا أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز.

ويتركز نشاط البنك على القطاع التكنولوجي ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم دون تدخل حكومي.

وأدى انهيار البنك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.