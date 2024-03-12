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إغلاق طريق قطارات شمال براغ بعد وقوع حادث تصادم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 3:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 3:59 م

أغلقت السلطات التشيكية صباح اليوم الثلاثاء، طريق القطارات المؤدي إلى "أوستي ناد لابم" الواقعة شمال براغ، لمدة أربع ساعات؛ إثر وقوع حادث تصادم، بحسب ما أورته وكالة الأنباء التشيكية.

وأفادت إذاعة "راديو براغ"، بأن الحادث وقع بين قطار شحن كان يحمل على متنه مواد خطيرة، بسيارة ركاب، بالقرب من بلدة "ليبتشيتسه ناد فلتافو".

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، كما ظلت البضائع التي كان ينقلها القطار، سليمة.

ويقدر حجم الأضرار الأولية للحادث بنحو 800 ألف كرونة (حوالي 35 ألف دولار).

وجار حاليا التحقيق بشأن سبب وقوع الحادث.

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