حزب الله يستهدف مجددا موقعين إسرائيليين بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله، في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا مساء اليوم الثلاثاء، موقعي "رويسات العلم" و"زبدين" الإسرائيليين في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، فيما استهدفت الغارات الإسرائيلية عددًا من المناطق في شرق لبنان وجنوبه.

وقال حزب الله، في بيان إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:55 من مساء اليوم الثلاثاء 12-03-2024 ‌‏موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

وفي بيان ثان أعلن حزب الله، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:05 من مساء اليوم الثلاثاء 12-03-2024 ‌‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

وكان حزب الله، قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الثلاثاء، "ثكنة كيلع"، الإسرائيلية والقاعدة الصاروخية والمدفعية ‏الإسرائيلية في "يوآف" بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا، رداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على محيط مدينة بعلبك شرق لبنان.

واستهدفوا قبل ظهر اليوم الثلاثاء موقع "‏الراهب" الإسرائيلي بصاروخ بركان.

واستهدف عناصر حزب الله بعد ظهر اليوم، الأجهزة التجسسية في موقعي "جل العلام" و"بركة ريشا" الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة، ونقطة "الجرداح" الإسرائيلية بصواريخ بركان، واستهدفوا عصر اليوم مواقع "جل العلام"، و‌‏"حدب يارين" و"بركة ريشا" الإسرائيلية بصواريخ بركان، وتصدوا ‏لطائرة مسيّرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة الجنوبية بالأسلحة المناسبة، واستهدفوا ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية بصواريخ بركان.

وعثر الجيش اللبناني على صاروخ إسرائيلي غير منفجر في بلدة "حراجل" في جبل لبنان.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان أنه "بتاريخ 12 / 3 /2024، عثرت قوة من الجيش في بلدة حراجل – فتوح كسروان على صاروخ غير منفجر كان قد سقط أثناء عدوان إسرائيلي، وتجري الوحدة المختصة الكشف اللازم عليه ليصار إلى معالجته بأمان".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عصر اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدفت بالصواريخ الأطراف الشمالية لبلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم الثلاثاء، أطراف بلدة "الناقورة" الحدودية الجنوبية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بالصواريخ بلدة "العديسة" في جنوب لبنان،، بحسب ما أعلن مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم أطراف بلدة "رامية" الحدودية جنوب لبنان.

كما قصفت أطراف بلدات "الناقورة" و"الضهيرة" و"علما الشعب" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بعد ظهر اليوم على مبنى سكني في محلة "ضهور العيرون" على طريق بعلبك- رياق الدولية، بين بلدتي "السفري" و"سرعين" في البقاع شرق لبنان، مما أدى إلى مقتل مواطن لبناني وإصابة ستة آخرين، بالإضافة إلى إصابة أربعة سوريين كانوا يعملون في السهل قرب المبنى المستهدف في الغارة.