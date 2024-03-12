تستكمل اليوم الثلاثاء بعثة مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر، المقامة خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي، في العاصمة الغانية أكرا.

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و 99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية".

وتنطلق اليوم منافسات الجودو والكرة الطائرة سيدات، فيما تستكمل باقي مواجهات الكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات.

ويستكمل منتخب رفع الأثقال منافساته في دورة الألعاب الأفريقية، حيث يخوض إسلام أبو الوفا منافسات وزن 89 كجم.

الجدير بالذكر، أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت بـ 6 نسخ آخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.

واختتم منتخب السباحة مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأفريقية، محتلا المركز الأول بـ22 ميدالية ذهبية بواقع (11 ذهبية و8 فضيات و3 برونزيات)، متفوقا على منتخبات القارة السمراء وعلى رأسهم منتخب جنوب أفريقيا.