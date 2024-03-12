أفادت فضائية «MTV» اللبنانية، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على البقاع اللبنانية إلى قتيلين و11 إصابة، مشيرة إلى أن البحث جارٍ عن شخص مفقود.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين، جراء غارة للطيران الحربي الإسرائيلي في البقاع شرقي لبنان.

وذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مبنى سكني في محلة «ضهور العيرون» على طريق بعلبك- رياق الدولية، بين بلدتي السفري وسرعين، ما أدى إلى تدميره وسقوط قتيل و8 جرحى، معظمهم من الذين تصادف مرورهم بسياراتهم لحظة الغارة.

وأشارت إلى أنه عقب الغارة استهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا ضمن محيط المزارع عند أطراف بلدة النبي شيت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط.