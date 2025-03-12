قدم فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية لرواد مواقعه، ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بالشهر الكريم، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وأقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، بقصر ثقافة الشلاتين، استهلت بورشة لتصميم لوحات عن نصر العاشر من رمضان، تدريب الفنان محمد نعيم، تلاها فقرة فنية للموهوبين، ومسابقة ثقافية بإشراف إيمان عثمان، أخصائي مكتبة الطفل.

كما أقيمت محاضرة بعنوان "فضل الصوم"، تناول خلالها جمال محمد، معلم بالأزهر الشريف، أثر الصيام على صحة الإنسان، واختتمت الاحتفالية بعرض فني لكورال القصر قدم خلاله باقة متنوعة من الأغاني الوطنية، نالت إعجاب الحضور.

واستمرارا للفعاليات المنفذة ضمن برنامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، مدير عام الإقليم، أعد قصر ثقافة رأس غارب، يوما ثقافيا بجمعية أبناء عربان الصحراء الشرقية، تضمن محاضرة بعنوان "شهر رمضان والقرآن"، تحدث خلالها الشيخ طه خيرة، رئيس قسم المساجد بمديرية الأوقاف، عن أثر القرآن في حياة المؤمن، وكيف يزكي القلوب، تلاها مناقشة قصص من القرآن تقديم آمال حسين، وورشة حكي أوضح خلالها المهندس محمد عبد العال، مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته في مختلف المجالات.

كما أقيمت ورشة لتعليم أساسيات الكروشيه، عرفت خلالها المدربة فاطمة سامح أنواع الخيوط والإبر المستخدمة، بجانب بعض التطبيقات العملية.

ولليوم الرابع على التوالي تواصلت الأنشطة الرمضانية بقصر ثقافة الغردقة، وأقيمت محاضرة بعنوان "آداب وتعاليم الصوم لسنة أولى صيام"، أوضح خلالها المحاضر فاضل محمد، درجات الصوم، والفرق بين صوم العوام الذي يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، وصوم الخواص الذي يشمل حفظ الجوارح من الذنوب.

كما استمرت ورشة تعليم لغة الإشارة مع المدربة رشا الخولي، فيما نفذت مهندسة الديكور مروة شطا، ورشة تصميم أشكال رمضانية باستخدام ألوان الجواش، والكرتون المقوى، والفوم، بمشاركة رواد القصر.

وضمن الأنشطة الفنية لفرع ثقافة البحر الأحمر، برئاسة محمد رجب، قدمت فرقة القصير للفنون التلقائية أولى عروضها الفنية خلال الشهر الكريم بمركز شباب الحمراوين، تنوعت الفقرات ما بين العزف المنفرد على آلة السمسمية، والرقصات التراثية المميزة، والأغاني الرمضانية التي تفاعل معها الحضور.

وفي قصر ثقافة حلايب قدمت فرقة حلايب للفنون التلقائية، لوحات فلكلورية مستوحاة من تراث الجنوب، منها رقصتي الهوسيت والهركاك، تدريب عوض الله كرار.