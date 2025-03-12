أدانت الخارجية السورية ما تعرض له مواطنون سوريون بالعراق، وذلك على خلفية اعتداء مجموعة ملثمة عليهم في العاصمة بغداد، في وقت أعلنت السلطات العراقية تشكيل فريق أمني لملاحقة المعتدين.



وفي التفاصيل، فقد انتشر مقطع فيديو يظهر تعرض عمال سوريين للعنف من قبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية".

وأظهر مقطع فيديو نشرته حسابات عراقية، مجموعة ملثمين يدخلون إلى محال فيها عمال سوريون، تطلب منهم هواتفهم وهوياتهم التعريفية، وظهر في المقطع اعتداء على بعضهم.

وقالت الخارجية السورية في بيان إن هذه الأفعال تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وطالبت الحكومة العراقية "بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".

وشددت على أنها ستتواصل "مع الأشقاء في العراق والحكومة العراقية للعمل عن كثب ومعالجة الانتهاكات".