الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بالمثل بدءا من أبريل

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيرد على الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم من خلال إعادة فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، بما في ذلك الويسكي والدراجات النارية والقوارب بدءا من أبريل المقبل.

وقالت المفوضية الأوروبية في مذكرة، إن الإجراءات المضادة تهدف إلى "حماية الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين" من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي تصل إلى 25% على واردات الصلب والألومنيوم وبعض المنتجات التي تحتوي على المعادن.

وأضافت المفوضية، أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي بقيمة 26 مليار يورو(28.3 مليار دولار)، أي حوالي 5% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة؛ مما سيؤدي إلى اضطرار المستوردين الأمريكيين إلى دفع ما يصل إلى 6 مليارات يورو في رسوم جمركية إضافية

ومن المقرر اتخاذ إجراءات مضادة إضافية في منتصف إبريل المقبل، بعد التشاور مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المحتمل أن تؤثر هذه الإجراءات على المنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك الدوجن ولحوم الأبقار وبعض المأكولات البحرية والمكسرات والبيض ومنتجات الألبان والسكر والخضروات.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على الواردات الصناعية الأمريكية مثل منتجات الصلب والألومنيوم والمنسوجات والسلع الجلدية والأجهزة المنزلية والأدوات والبلاستيك ومنتجات الأخشاب.