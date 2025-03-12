مستشفيات غزة تستقبل 12 شهيدا و14 إصابة خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأربعاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 شهيدًا (5 انتشال، و7 شهداء جدد)، و14 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و515 شهيدًا، و111 ألفًا و941 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 يناير الماضي.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف أن الاحتلال خلال الأيام العشر الماضية رفع وتيرة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني مواصلًا خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وأحدثها أمس، بارتقاء 5 شهداء بالقرب من دوار الكويت بينهم شقيقين قصفتهم طائرات الاحتلال المسيرة.

وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار إلى 137 شهيدًا، منهم حوالي 52 شهيدًا في مدينة رفح.



