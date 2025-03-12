تراجع ثقة الشركات في اليابان خلال الربع الأول

أظهرت نتائج مسح لوزارة المالية اليابانية تراجع ثقة الشركات اليابانية الكبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن مؤشر ثقة الشركات تراجع خلال الربع الأول إلى 2 نقطة مقابل 7ر5 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتراجعت ثقة شركات التصنيع اليابانية بشدة حيث انخفض مؤشرها خلال الربع الأول إلى سالب 4ر2 نقطة مقابل 3ر6 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وفي الوقت نفسه تراجع مؤشر الشركات غير الصناعية إلى 1ر4 نقطة مقابل 4ر5 نقطة خلال الفترة نفسها.

كما اظهر تقرير وزارة المالية أنه من المتوقع نمو الاستثمار في البرمجيات والتطبيقات والمصانع والآلات بنسبة 9ر5% خلال العام المالي الحالي، في حين من المتوقع نمو الاستثمار في نشاط التصنيع بنسبة 10%.