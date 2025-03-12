حماس توثق خروقات الاحتلال وترد على مزاعمه: 137 شهيدًا منذ تطبيق اتفاق غزة

قالت حركة حماس، إن الاحتلال يتعمد خلال الأيام العشر الماضية رفع وتيرة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت في بيان، مساء الثلاثاء، أن أحدث هذه الخروقات أدت إلى سقوط 5 شهداء بالقرب من دوار الكويت بينهم شقيقان قصفتهم طائرات الاحتلال المسيرة، ما يرفع عدد الشهداء الذين قضوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بتاريخ 19 يناير الماضي، إلى 137 شهيدًا، منهم حوالي 52 شهيد في مدينة رفح.

وأوضحت أن الاحتلال يمعن في الضغط على الشعب الفلسطيني ومفاقمة معاناته عبر جريمة تشديد الحصار ومنع كل مقومات الحياة من جهة، وزيادة جرائمه الميدانية بقتل المواطنين بدم بارد من جهة أخرى.

ولفتت إلى أن الاحتلال يكذب في روايته التي يروجها لتبرير عمليات القتل ضد المواطنين المدنيين العزل ومنهم أطفال ونساء، ولم يكن أي منهم يشكل خطر على جنوده وغالبيتهم قتلوا وهم يتفقدون منازلهم القريبة من أماكن تواجد قوات الاحتلال.

وشددت على أن خرق الاحتلال للاتفاق ورفضه الانسحاب من محور صلاح الدين جنوب قطاع غزة، واستمرار عمليات التوغل والاقتحام انطلاقا منه وصولا إلى قلب مدينة رفح ونسف البيوت، يعكس نوايا الاحتلال العدوانية ويعني ارتكابه للمزيد من جرائم القتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس، الوسطاء للجم الاحتلال وإلزامه بتعهداته الواردة في الاتفاق، ووضع حد لجرائمه المتواصلة بالحصار والقتل، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه جرائم الاحتلال وأحدثها جريمة العقاب الجماعي بإحكام الحصار على 2.4 مليون إنسان، وجرائم القتل الميداني بحق المدنيين.