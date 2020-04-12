 الخارجية الفلسطينية: 642 إصابة بكورونا و25 حالة وفاة لأبناء جالياتنا بجميع دول العالم - بوابة الشروق
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الخارجية الفلسطينية: 642 إصابة بكورونا و25 حالة وفاة لأبناء جالياتنا بجميع دول العالم

أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 أبريل 2020 - 6:55 م | آخر تحديث : الأحد 12 أبريل 2020 - 6:55 م

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن فريقها المختص يتابع على مدار الساعة أوضاع الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد بين أبناء جالياتنا في جميع دول العالم، ولفتت الخارجية، إلى أنه يجرى يوميا مراجعات دقيقة للأرقام التي يعلن عنها على مستوى جالياتنا في دول العالم، ما عدا الولايات المتحدة الأميركية، لصعوبة التواصل بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، اليوم الأحد - أن عدد الإصابات للفلسطينيين في دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأميركية بلغ 238 إصابة، وعدد الوفيات بقي كما هو 8 وتماثل للشفاء 38 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية 404 إصابات حتى اللحظة، مع اكتشاف 17 إصابة جديدة في لويزيانا، شيكاغو، ميشيغان، وانديانا، مع بقاء حالات الوفيات 17 حالة، وتعافي 93 حالة.

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