الولايات المتحدة وصندوق النقد يطالبان بتخفيف ديون السودان

دعت الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، ما يزيد عن 20 دولة إلى دعم عملية تخفيف ديون السودان، بعد أن أحرز البلد العربي تقدما في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.



وجاءت الدعوة خلال لقاء في الفضاء الافتراضي مع ممثلين من أكثر من 20 دولة ومن نادي باريس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



ونظم اللقاء نائب وزارة الخزانة الأمريكية آندي بوكول صباح الاثنين والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث.



وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الهدف هو مساعدة السودان في الحصول على تخفيف للديون بموجب المبادرة لصالح الدول الفقيرة المثقلة بالديون.



وفي نهاية مارس الماضي، قدمت واشنطن مساعدات بقيمة 1.15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.



وقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ديون السودان بنحو 49.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.



وقالت المؤسستان إن السودان أصبح مؤهلا للحصول على مساعدات بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تسمح بتخفيف ديون البلدان الفقيرة.