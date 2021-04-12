«نومادلاند» يحصد كبرى جوائز «بافتا»

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فاز فيلم "نومادلاند" للمخرجة الصينية كلوي تشاو بأربع من جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا "، من بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرجة وأفضل ممثلة .

ويروي الفيلم، الذي تقوم ببطولته الممثلة الأمريكية فرانسيس ماكدورماند، قصة ارملة في العقد السابع من عمرها تحول عربتها الفان إلى منزل متنقل وتعمل بوظائف موسمية على امتداد ترحالها على الطريق في الغرب الأمريكي.

وتعتبر تشاو أول امرأة ذات بشرة ملونة تفوز بالجائزة وثاني امرأة على الإطلاق، بعد كاثرين بيجلو، التي فازت بالجائزة في عام 2010 عن فيلمها "ذا هيرت لوكر".

وفازت ماكدورماند بجائزة أفضل ممثلة لكنها لم تظهر عبر تطبيق "زوم" بعد اعلان فوزها بالجائزة .

كما حصل الفيلم الدرامي " بروميسينج يانج وومن" ، على جائزة أفضل فيلم بريطاني. والفيلم أول تجربة في الإخراج للممثلة إميرالد فينيل، وفازت فينيل أيضا بجائزة أفضل نص سينمائي. وكان الفيلم مرشحا للحصول على ست من جوائز بافتا.

وفاز السير أنتوني هوبكنز بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم "ذا فاذر"أو "الأب"، فيما ذهبت جائزة تصويت الجمهور لأفضل نجم صاعد لبطلة فيلم "روكس" بوكي بكراي البالغة من العمر 19 عامًا .

وفاز دانيال كالويا بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلمه "يهوذا أنذ ذا بلاك ميسايه" أو "يهوذا والمسيح الأسود".

كما نال فيلم "ذا جيفت"او "الهدية" للمخرجة البريطانية - الفلسطينية فرح النابلسي جائزة أفضل فيلم بريطاني قصير في حفل توزيع جوائز بافتا.