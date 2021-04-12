خبراء من وكالة الأدوية الأوروبية في روسيا لتقييم لقاح كورونا سبوتنيك في

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين ، أن خبراء من وكالة الأدوية الأوروبية يزورون موسكو لتقييم لقاح" سبوتنيك في" المضاد لمرض كوفيد -19.



وقام ممثلو الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقراً لها ، والتي أطلقت "مراجعة مستمرة " للقاح روسي الصنع في أوائل آذار/ مارس الماضي ، حتى الآن بزيارة عيادتين في موسكو حيث يتم رعاية المرضى خلال المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح المهمة للغاية.



وذكرت وكالة أنباء انترفاكس نقلا عن مصادر لم تسمها أن الخبراء تحدثوا مع الطاقم الطبي في العيادات.كما ورد أنه من المقرر القيام بزيارات لمواقع الإنتاج.



والرحلة إلى روسيا هي جزء من عملية تقوم بها وكالة الأدوية الأوروبية لتقييم فعالية اللقاح. وبموجب إجراءأت "المراجعة المستمرة " ، يتم فحص نتائج التجارب ، حتى لو لم تكن جميع البيانات متاحة بعد ،وحتى لم لم يتم تقديم أي طلب للموافقة حتى الآن.



ولم تتضح المدة الزمنية التي سوف تستغرفها عملية الموافقة.



على الرغم من أن وكالة الأدوية الأوروبية لم تصرح باستخدامه ، إلا أن المجر العضو في الاتحاد الأوروبي اتخذت خطوة استباقة ومنحت إذن الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك في .



أعرب مسؤولون في دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي عن اهتمامهم بإبرام صفقات مع روسيا للحصول على جرعات في الوقت الذي يكافح فيه التكتل لتسريع وتيرة حملة اللقاح.