 سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الصومال - بوابة الشروق
الإثنين 12 أبريل 2021 10:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟

النتـائـج تصويت

سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الصومال

مسقط - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:29 ص

تلقى سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، رسالة خطية من الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان أسعد بن طارق آل سعيد تسلم الرسالة، خلال استقباله كلّا من محمد عبدالرزاق محمود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، وحسن معلم خليف وزير الدولة برئاسة الجمهورية مبعوثي رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وتم -خلال اللقاء- تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك