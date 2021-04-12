سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الصومال

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تلقى سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، رسالة خطية من الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان أسعد بن طارق آل سعيد تسلم الرسالة، خلال استقباله كلّا من محمد عبدالرزاق محمود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، وحسن معلم خليف وزير الدولة برئاسة الجمهورية مبعوثي رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وتم -خلال اللقاء- تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.