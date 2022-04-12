الجيش اليمني: الحوثيون ارتكبوا 1230 خرقا للهدنة في 11 يوما

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اتهم الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، جماعة أنصار الله الحوثية بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد وبدأ سريانها قبل 11 يوما.

وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الجيش العميد عبده مجلي إن " خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة خلال 11 يوما بلغت 1230 خرقاً في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وصعدة وحجة والضالع ".

وأضاف "تلك الخروقات تنوّعت في استهداف مواقع الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة والعيارات المختلفة، إضافة إلى استهداف بالطائرات المسيّرة المتفجرة وكذا نشر قناصين أمام مواقع القوات الحكومية ".

وتابع " الميليشيا الحوثية استخدمت في هجماتها بمحافظتي مأرب وتعز الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المتفجرة التي تسببت في إصابة العديد من المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بالمنشآت والمنازل السكنية ".

وأوضح " تواصل الميليشيات الحوثية في الدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية في الجبهات، بينها الدفع بأربعين دورية عسكرية في محافظة مأرب ".

وأكد المتحدث العسكري " أن قوات الجيش الوطني ملتزمة بشكل تام وكامل بوقف إطلاق النار وفقاً للهدنة الأممية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، في ظل تواصل تصعيد الميليشيا الحوثية وخروقاتها للهدنة".

ومطلع نيسان /ابريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين بخصوص ارتكاب خروقات.