المركزي النمساوي: الحرب في أوكرانيا تدفع التضخم في العام الجاري لأعلى مستوى

توقع البنك المركزي النمساوي، أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 5.6%، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا سيدفع التضخم في العام الجاري إلى أعلى مستوى سنوي منذ ظهور الاتحاد النقدي.

وذكر بيان للبنك المركزي النمساوي اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم آخذ في الارتفاع بقوة، لافتا إلى أن معدل التضخم في العام الماضي لم يتجاوز 2.8% وفي عام 2020 بلغ 1.4% وفي عام 2019 بلغ 1.5%.

وأشار البيان إلى أن المحركات الرئيسية للتضخم هي أسعار النفط الخام والغاز والكهرباء، مرجحا أن تصل معدلات التضخم إلى 2.9 في المئة في عام 2023 و2.2% في عام 2024.

من جهتهم، توقع خبراء في معهد البحوث الاقتصادية النمساوي أيضًا تسجيل مستويات قياسية للتضخم لهذا العام مدفوعة بصدمة أسعار الطاقة حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 7%.

وقال الخبير الاقتصادي كلاوس وييرستراس، في تصريحات له اليوم، إن القيود المفروضة في الصين للحد من انتشار فيروس كورونا مجددا لها تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، متوقعا أن التأخيرات في تسليم المنتجات الأولية والمتوسطة يمكن أن يطول إلى جانب زيادة تعطل سلاسل التوريد العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا؛ ما يؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم.