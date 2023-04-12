إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء في المهد بمركزي مطاي وبني مزار بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكل حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك لرصد جميع حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 3 حالات، منهم حاله تعدٍ في المهد بقرية كوم العرب التابعه لمجلس قروي أبوان خارج الحيز، وحالة تعدٍ بأبوعزيز في المهد خارج الحيز العمراني، وحالة أخرى في المهد بحي غرب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، 4 حالات تعدٍ على أرضٍ زراعية، حيث تم إزالة حالة تعدٍ بحوض فتح الباب طريق صندفا، وإزالة حالة تعدٍ على أرض إصلاح زراعي بقرية أبشاق، وإزالة حالتين بناء على أرضٍ زراعية خارج الحيز العمراني بقرية الجرنوس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.