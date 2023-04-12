مقتل شاب على يد طليق زوجته في البحيرة

لقى شاب مصرعه في الحال، قبل قليل، متأثرا بإصابته على يد طليق زوجته في مشاجرة بينهما بسبب وقوع خلافات أسرية بينهما، بمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول شاب إلى المستشفى جثة هامدة ادعاء اعتداء من قبل آخرين، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق بمركز إيتاي البارود التحقيقات في الواقعة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إيتاي البارود إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع صبري.ال، متأثرا بإصابته على خلفية وقوع مشاجرة بينه وبين رضا.ش، طليق زوجة المجنى عليه، بسبب خلافات بين أبناء المجنى عليه والمتهم.



وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق داخل مستشفى إيتاي البارود المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.