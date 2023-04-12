محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

قدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التهنئة للأخوة المسيحيين في كنيسة الروم الأرثوذكس، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارة أجرتها للكنيسة، رافقها خلالها اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، والدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عنان مدير إدارة البحث الجنائي، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، وكان في استقبالهم القمص بندليمون راعى الكنيسة.

وأعربت الدكتورة منال عوض، عن أصدق التهاني بهذه المناسبة المجيدة، داعية الله أن يجعله عيدًا سعيًدا على المصريين جميعًا، معربة أيضًا عن سعادتها بالصورة العظيمة لتلاحم أبناء مصر وتكاتفه، والذي يربطه روابط تاريخية عميقة، ليصبح نسيج واحد يعمل من أجل استكمال مسيرة التنمية، التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وهنأت الدكتورة منال عوض أبناء مصر بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية خلال فترة واحدة، لافتة إلى أن ذلك يعكس مدى ترابط أبناء مصر.

من جهته، أعرب القمص بندليمون عن امتنانه بزيارة محافظ دمياط للكنيسة، للمشاركة في احتفال أبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما وجه تحية شكر وتقدير للمصريين جميعاً.