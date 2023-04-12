التعليم العالي: الحكومة المصرية مهتمة بمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية

• دوني داربي: الجامعة الفرنسية تمنح خريجيها فرصا للحصول على تعليم وتدريب بـ3 لغات

ناقش الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور دوني داربي رئيس الجامعة الفرنسية بمصر، بحضور الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي؛ آخر المُستجدات بشأن مشروع الجامعة الفرنسية الجديد في مصر، مؤكدًا الاستعداد التام لتقديم كل سُبل التعاون والمساعدة للجامعة، في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا في المجالات التعليمية والبحثية.

كما أكد الوزير اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأ فى يناير 2019 بدعم كامل من القيادة السياسية بالدولتين؛ بهدف تحويلها إلى جامعة أكاديمية بحثية ذات تصنيف دولي مُتميز، وتمنح درجات علمية مزدوجة، لافتًا إلى أن المشروع يشمل تأهيل الجامعة بأحدث التجهيزات العلمية؛ لتكون قبلة للطلاب من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولدعم القارة الإفريقية ونقل الخبرات التعليمية إليها من خلال الجامعة.

وأضاف أن الجامعة الفرنسية تعُد جزءًا من منظومة التعليم المتميز، منوهًا إلى المكانة المُتميزة للجامعة الفرنسية على خريطة التعليم الجامعي، باعتبارها ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعة الفرنسية والسفارة الفرنسية بمصر.

وأشار إلى اعتزاز مصر بالعلاقات المصرية الفرنسية، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة الفرنسية هي إحدى الصروح العلمية الناجحة في مصر، بما تمنحه من درجات علمية مُشتركة.

ومن جانبه، أكد داربي ترحيبه بالتعاون الدائم مع وزارة التعليم العالي في المجالات التعليمية والبحثية والعلمية، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين الجامعة الفرنسية في مصر والجامعات الفرنسية المختلفة بفرنسا.

وأشار إلى أن الجامعة تمنح خريجيها فرصًا متميزة للحصول على تعليم وتدريب عالي المستوى بـ3 لغات "العربية والإنجليزية والفرنسية"، وهم من أهم اللغات في العالم، مما يؤهل خريجيها للحصول على فرص عمل متميزة في تخصصات (الهندسة، وإدارة الأعمال، والتجارة واللغات).