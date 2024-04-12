قال الفنان وليد فواز، إنه أصبح يُقدّر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة كونها لم تعد مجرد سلاحا للتسويق بقدر ما تشكل وعيًّا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «التاسعة» الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، عُرضت مساء الجمعة، أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثّل عصبا وتُبنى عليها حيوات.

وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي هي الأساس في العصر الحالي، وبالتالي من يحاول أن ينسلخ عنها من منطلق الترفع فهو مخطئ، معتبرا أن الفنان الذي لا يُسوِّق منتجه عليه أن يعتزل أفضل له.

ونوه بأنه كان يتأثر ويشعر بالضيق من مواقع التواصل الاجتماعي في السابق، لكن الأمر لم يعد كذلك في الوقت الحالي، موضحا أن هذه المنصات كادت أن تؤدي إلى تدميره بشكل كامل.

وأوضح أنه استغرق خمس سنوات لفهم مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن ما عليها ليس صحيحا ولا خطئا في المطلق.

وأشار إلى أنّه يتفهم الانتقادات التي يمكن أن يتعرض لها، موضحًا أنه لا يهتز إذا كتب أحد أن عليه أن يغير مهنة التمثيل، باعتبار أن يثق في نفسه وموهبته الفنية.

ولفت إلى أنه مواقع التواصل الاجتماعي أداة تسويق وتعايش مع العصر الحديث، لكن لا يجب الانغماس فيها بشكل كامل.