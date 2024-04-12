جنرال إسرائيلي متقاعد: الحديث عن تفكيك كتائب حماس لا معنى له

نقلت مجلة إيكونوميست البريطانية عن جنرال إسرائيلي متقاعد لم تسمه قوله، إن الحديث عن تفكيك كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، لا معنى له، إذ إن مقاتلي الكتائب لا يحتاجون لقادة لمواصلة القتال.

كما نقلت المجلة البريطانية عن ضابط احتياط إسرائيلي قوله إن قواعد الاشتباك لا تطبق في قطاع غزة وبإمكان قائد أي وحدة اعتبار "أي شخص إرهابيا"، على حد تعبيره.

وقال الضابط إنه لا حدود لعدد المباني التي يمكن للجيش نسفها في غزة. إلى ذلك، استشهد أكثر من 29 فلسطينيا، وجرح العشرات، اليوم الجمعة، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منزل لعائلة الطباطيبي، في منطقة السدرة، بحي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 شخصا، وجرح العشرات.

كما استهدف القصف شقة سكنية في بناية بشارع يافا في الحي المذكور، ما أدى لإصابة 3 أشخاص، وتم نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني.

واستهدفت مروحيات الاحتلال ثلاثة منازل على الأقل في أحياء: الزيتون والشجاعية والرمال في مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات. وقصفت مروحيات الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال عددا من المباني شمال المخيم.