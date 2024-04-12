بندقية على منصة خامنئي بخطبة عن مهاجمة إسرائيل لقنصلية إيران بسوريا تثير تفاعلا عبر مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للمرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي وبندقية كانت على منصة خطبة ألقاها هاجم فيها إسرائيل بأعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية، دمشق. مقطع الفيديو والصور المتداولة نشرها حساب خامنئي الرسمي على منصة أكس (تويتر سابقا)، الخميس.

وكان خامنئي قد قال بتدوينة سابقة على أكس: "عندما يهاجم الكيان الصهيوني قنصليّة إيران في سوريا، فإن ذلك يوازي مهاجمة أراضينا. أخطأ الكيان الخبيث، ويجب أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك".

وردت إسرائيل بعد وقت قصير من بيان خامنئي قائلة إنها ستنتقم إذا تعرضت لهجوم، إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال مقابلة إذاعية مع هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية: "بمجرد أن تهاجم إيران إسرائيل بشكل مباشر، ستكون هذه نقطة تحول".

وسبق وتعهدت إيران بالرد بعد أن اتهمت إسرائيل بقصف مجمع سفارتها في سوريا في الأول من أبريل، في تصعيد مميت للتوترات الإقليمية بشأن الحرب في غزة، والذي بدا مرة أخرى وكأنه يزيد من خطر حدوث صراع أوسع في الشرق الأوسط.

يذكر أن الغارة الجوية الإسرائيلية دمرت مبنى القنصلية في العاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل سبعة مسؤولين على الأقل، من بينهم محمد رضا زاهدي، القائد الأعلى في الحرس الثوري الإيراني، والقائد الرفيع محمد هادي حاجي رحيمي، وفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية.

