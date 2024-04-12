استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

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استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة بعدة آليات بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف إلى الشرق من طوباس ومرورها عبر بلدة طمون.

وأضافت أن اقتحام المخيم تزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام.

كما نشرت قوات الاحتلال القناصة عند مدخل المخيم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم تخللتها انفجارات قوية.

واقتحمت قوات الاحتلال تصاحبها آليات عسكرية أيضا مدينة طولكرم، من مدخلها الجنوبي، قادمة من مستوطنة افني حيفتس باتجاه بوابة شوفة.

وذكرت مصادر محلية أن الآليات العسكرية اتجهت صوب منطقة العزب شرق طولكرم، وتمركزت في ضاحية الصوانة، وعزبة الجراد وعزبة الطياح.

وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوة أخرى المدينة من محورها الغربي واتجهت شمالا باتجاه حي الأقصى في ضاحية شويكة، وقامت بمطاردة مركبة لأحد الشبان بالقرب من دوار اليونس المؤدي للضاحية، واطلقت النار صوبها دون ان يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عزبة أبو بلال في ضاحية اكتابا شرق المدينة، وبلدة بلعا شرق طولكرم، وداهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها، ونشرت دورياتها في الطريق الواصل بين بلعا ودير الغصون من جهة حاووز المياه القديم.