ترامب عشية المحادثات مع طهران: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وذلك قبيل محادثات السبت حول برنامجها النووي.

من جهته، أكد مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الجمعة، أن طهران تبحث عن اتفاق حقيقي وعادل في المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي السبت، وفق وكالة فرانس برس.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان": "أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة. لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي"، وذلك قبل ساعات من لقاء مبعوثه ستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في عُمان.

وعشية المباحثات المرتقبة، كتب علي شمخاني المستشار الحالي لخامنئي والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، على منصة إكس: "وزير الخارجية الإيراني في طريقه إلى عمان بكامل الصلاحيات لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا. بعيدا عن الاستعراض والحديث أمام الكاميرات، تحاول طهران التوصل إلى اتفاق حقيقي وعادل".

وأضاف في النسخة العربية من المنشور الصادر أيضا بالفارسية والإنجليزية: "مقترحات هامة وقابلة للتنفيذ جاهزة. إذا دخلت واشنطن في اتفاق بصدق، فإن الطريق إلى الاتفاق سيكون ميسرا".

لكنّ البيت الأبيض أكّد الجمعة أن المحادثات الأمريكية مع إيران ستكون مباشرة.

وأفادت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت للصحفيين: "ستكون هذه محادثات مباشرة مع الإيرانيين، أريد أن يكون ذلك واضحا تماما"، مضيفة "يؤمن الرئيس بالدبلوماسية والمحادثات المباشرة، والتحدث مباشرة في القاعة نفسها".

وتصاعدت النبرة الخميس بين الجانبين، اذ لوّحت طهران عن طريق شمخاني بـ"إجراءات رادعة" في حال تواصل التهديدات بحقها، تصل الى حد "طرد" مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما حذّر ترامب من عمل عسكري ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وردا على ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن طرد طهران مفتشي الوكالة الأممية "سيشكل تصعيدا وخطأ في الحسابات من جانب إيران"، وأن "التهديد بعمل كهذا لا ينسجم بالطبع مع تأكيدات إيران بشأن برنامجها النووي السلمي".