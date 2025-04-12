حسين عبد اللطيف يختار 30 لاعبا لمعسكر منتخب مصر للناشئين

اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة، بقيادة حسين عبد اللطيف، 30 لاعبا، للانتظام في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية، خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل الجاري.

ويتخلل المعسكر المشاركة فى بطولة زد الدولية التي ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وأفريقية مواليد 2008، خلال الفترة من 16 إلى 19 من نفس الشهر، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات الأمم الأفريقية.

وتضم القائمة كلا من..

حراسة المرمى.. مالك عمرو عبد الخالق، مؤمن محمود محمد، محمد عبيد عاطف، عبد العزيز.

الدفاع.. عادل علاء محمد، زيدان عادل محمد، يحيى طارق سيد، سيف تامر محمد، ياسين تامر أبو القاسم، محمد وائل محمد، عمر عبد العزيز محمد، عبد الله عمر عبد الرشيد، وزياد أحمد فرحات

خط الوسط.. أحمد بشير السيد، أحمد رجب الشحات، ياسين أحمد موسى، سيف كريم عادل، براء محمود جلال، أحمد صفوت، عمر عبد الرحيم رجب.

خط الهجوم.. محمد جمال، دانيال تامر، محمد صبحى، محمد زكريا، محمد أيمن، عبد الله عمرو، أحمد ابراهيم عبد الله، خالد مختار عبد العزيز، يوسف محمد حلمي، ويونس محمد سامي.