الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع واشنطن جرت في أجواء بنّاءة يسودها الاحترام المتبادل

رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي تحدثا سويا لبضعة دقائق أثناء مغادرتهما المحادثات

أعلنت طهران، مساء السبت، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن، التي انعقدت في سلطنة عمان اليوم، والاتفاق على جولة ثانية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان للخارجية الإيرانية نُشر عبر حسابها على منصة "تلجرام".

وقال البيان، إن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بشأن الملف النووي ورفع العقوبات "اختُتمت قبل دقائق".

وأضاف أن "المحادثات دامت لأكثر من ساعتين ونصف، وشهدت تبادلا للآراء بين عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وذلك من خلال وزير الخارجية العُماني".

وأشار البيان، إلى أن المحادثات جرت في "أجواء بنّاءة يسودها الاحترام المتبادل"، وأن الطرفين "اتفقا على مواصلة المحادثات خلال الأسبوع المقبل".

وفي تطور لافت، ذكرت الخارجية الإيرانية أن "رئيسي الوفدين الإيراني والأمريكي تحدثا سويا لبضعة دقائق أثناء مغادرتهما المحادثات بحضور وزير الخارجية العُماني".

ولم يصدر حتى الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش تعليق رسمي من الجانب الأمريكي بهذا الخصوص، في حين ذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن موكبًا يُعتقد أنه كان يقِلُّ رئيس الوفد الأمريكي غادر مقر المحادثات في سلطنة عمان.