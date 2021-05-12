 إصابة عشرات الفلسطينيين إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وبيت لحم - بوابة الشروق
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إصابة عشرات الفلسطينيين إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وبيت لحم

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 مايو 2021 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 مايو 2021 - 11:47 ص

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وبيت لحم، اليوم الأربعاء.

وأصيب 5 شبان فلسطينيين بينهم طفل بالرصاص الحي وسادس بعملية دعس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها، فيما اعتقل 8 آخرون.

وذكر مدير نادي الأسير منتصر سمور ومصادر أمنية فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن خمسة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة القدم، بينهم طفل، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، فيما أصيب شاب من مخيم جنين بكسور، جراء دعسه من قبل جيب عسكري، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي بيت لحم، أصيب ستة أشخاص، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم وقرية مراح رباح جنوبا، فيما اعتقل 7 آخرون.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن مواجهات اندلعت في ساحة المهد ببيت لحم بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني صوبهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح، وجميعها في القدم.

وأوضحت أن جنود الاحتلال قاموا بتكسير زجاج بعض المركبات المصطفة في منطقتي باب الدير والمسلخ بمدينة بيت لحم.
وفي قرية مراح رباح، أصيب ثلاثة شبان بأعيرة معدنية خلال مواجهات اندلعت في محيط مدرسة البنات.


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