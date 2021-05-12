مقتل 50 مسلحا من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

قال مسئولون عسكريون أفغان، اليوم الأربعاء، إن القوات الأفغانية شنت هجمات على معاقل وقوافل حركة طالبان في إقليم لغمان.

وأوضح المسئولون أن ما لا يقل عن 50 مسلحا من حركة طالبان، من بينهم عدد من المقاتلين الباكستانيين، قتلوا وأصيب عدد آخر خلال العمليات العسكرية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "بختار" الأفغانية.

وقال مسؤول كبير في فيلق سيلاب التابع للجيش الأفغاني لوكالة أنباء "بختار" إن 50 من مقاتلي طالبان قتلوا وأصيب عدد آخر في الهجمات التي نفذتها القوات الجوية والبرية منذ بداية الليلة الماضية.

وأكد أن بين القتلى والجرحى عدد من القادة المحليين ومقاتلي طالبان الباكستانية.