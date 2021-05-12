دينا الشربيني تقتل صبري فواز وتستعد للهرب في «قصر النيل»

قتلت كاميليا (دينا الشربيني) زوجها منصور السيوفي (صبري فواز) في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل قصر النيل، وذلك دفاعًا عن خالد نوح (أحمد مجدي) أثناء شجارهما سويًا بعدما فاجأهما بمجيئة المباغت، فما كان لخالد سوى أنه أخذ الجثة لدفنها في الصحراء، وبهذا يتستّر على حبيبته كاميليا وتنتهي قصة منصور للأبد.

كما صدر قرار بالقبض على خالد نوح بسبب الصناديق الذهبية، ولكنه أفلت من قبضة الشرطة واختبأ في منزل مجهول برفقة كاميليا ومنير (عمرو السعيد) الذي نفذ خطة الهروب القديمة، وحصل لكاميليا وخالد نوح على جوازي سفر بأسامي جديدة لتتحول كاميليا إلى بولا واصف، ويتحول خالد نوح إلى ماركو جلدوني، فهل سينجحان في الفرار على متن الطائرة التي ستغادر إلى قبرص في منتصف الليل؟

وقبل تنفيذ خطة الهروب اعترفت كاميليا لـخالد بما تعرفه عن الثروة الحقيقية لعائلة السيوفي، وأعطته المفتاح الذي عثرت عليه في غرفة مكتب فهمي السيوفي (تامر ضيائي)، فهل سيرفضان الهرب من مصر ويبقيان للبحث عن الكنز؟

ومن ناحية أخرى وقبل مغادرتها للقصر دون رجعة اعترفت سعاد (ناردين فرج) لطليقها فوزي السيوفي (أحمد صالح) بأن قاتل سوسن، حبيبته القديمة ليس منصور السيوفي، وإنما عايدة الخزندار (ريهام عبد الغفور)، وثار جنون فوزي وذهب لقتلها على الفور ولكن تدخل نبيل (نبيل عيسى) لمنعه، فل سيمنعه فعلًا أما سينجح فوزي في الانتقام لسوسن و كاميليا وكل من آذتهم عايدة؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.